Buz tutan Bozcaarmut Göleti havadan görüntülendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz kış ziyaretçi akınına uğrayan Bozcaarmut Göleti'nin buz tutmuş hali drone ile havadan görüntülendi.

Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan ve hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Bozcaarmut Göleti, kar yağışı sonrası güzel bir görüntüye büründü. Bölgede hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken, gölet buz tuttu. Drone ile havadan görüntülenen doğa harikası gölet, güzelliği ile adeta büyüledi.