İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buz tutan yoldan şarampole uçtu

Bilecik’te gizli buzlanma dolayısıyla bir otomobilin kayarak şarampole uçtuğu kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Bilecik'te gizli buzlanma dolayısıyla bir otomobilin kayarak şarampole uçtuğu kazada sürücünün burnu bile kanamadı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 54 PG 680 plakalı otomobil sürücü Ahmet Biçer, Şair Salih Korkmaz Sokağa dönüş yaptığı esnada yerlerin buz olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti. Yol üstünde frene basmasına rağmen kayarak ilerleyen araç, yolun sonundaki elektrik direği çarpıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük hasar meydana geldi.


Olay esnasında sokak üzerinde başka araç ve insanların olmaması olası bir büyük kazanın önüne geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.