Çakı gibi asker oldular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği üyeleri bu yıl 7.'si düzenlenen bir günlük temsili askerlik görevlerini gerçekleştirdiler.

Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen 'en büyük asker bizim asker' etkinliğinde aileler duygulu anlar yaşadı. Bozüyük'ten 5 engelli vatandaş Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle yemin ederek bir günlük temsili askerlik yaptı. Bir günlük da olsa askerlik duygusunu doyasıya yaşadılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Derneğimiz şu ana kadar 87 vatandaşımızın temsili askerlik yapmasına vesile oldu. Engelinden dolayı askerliğini yapamamış 5 kişi aileleri ve dernek yetkilileri ile birlikte katıldığımız tören askerlerin kamuflaj desenli kıyafetleri giyerek uzman çavuşlar eşliğinde eğitim almasından sonra yemin töreni yapılarak terhis belgelerini almaları ile sona erdi. Ailelerin çok duygulu anlar yaşadığı, gurur verici tabloların objektiflere yansıdığı atmosferde eğitimli askeri arama köpeği gösterisinin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Temsili de olsa hem engelli üyelerimiz hem de aileleri bu güzel duyguyu gönüllerince yaşadılar. Törende asker olan vatandaşlar ve ailelerinin mutluluğu tarif edilemezdi. 'Her Türk Asker Doğar', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' nidaları atılarak dönüş yapıldı. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünden bir yetkili de bizlere eşlik etti. Bizlere bu duyguyu yaşatan ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere ulaşım desteği veren Bozüyük Belediyesine de çok teşekkür ediyorum” dedi.