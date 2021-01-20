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Çalınan telefon kablolarının yerine yenisi bağlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce kesilerek çalınan telefon ve internet kabloları teknik ekiplerce tekrar bağlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce kesilerek çalınan telefon ve internet kabloları teknik ekiplerce tekrar bağlandı.


Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünün telefon ve internet erişim kabloları geçtiğimiz hafta kesilerek çalındı. Türk Telekom Bilecik İl Müdürü Ramazan Gezer'in talimatıyla ekipler çalınan kabloları tekrardan bağladı ve köyde internet ve telefon bağlantısı sağlandı.

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