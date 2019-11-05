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Cami inşaatından düşen işçi yaralandı

Bilecik’te yapımı devam eden cami inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Bilecik'te yapımı devam eden cami inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde 14 Mart 2019 tarihinde temeli atılan Ertuğrul Gazi Camii inşaatında çalışmakta olan Yaşar Keskin (29) yaklaşık 5 metre yükseklikteki tahta iskeleden beton zemine düştü. Yere düşen işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tahta iskeleden düşen işçi sağlık durumunun yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, vatandaşlar düşme anında büyük bir ses duyduklarını ifade ettiler.

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