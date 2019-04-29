Camilerde Ramazan temizliği

Bilecik Belediyesi tarafından başta cami halılarının yıkanması olmak üzere camilerde temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini sağlıyor. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak ilimizdeki camilerimizi Ramazan'a hazırlıyoruz. Cami halılarının temizlenmesi, yıkanması işini ramazan ayına kadar yetiştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Camilerin temizlenmesi ve halıların yıkanmasının ardından gül suyu sıkarak cemaatin daha ferah namaz kılmasını sağlıyoruz.Camilerimizin temizliği ve halıların yıkanması geleneği bizim ecdadımızda olan bir hizmet" ifadelerine yer verildi.