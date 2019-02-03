İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamura saplanan araçtaki 4 vatandaşı AKUT kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa'dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti. Bir süre sonra gezi ekibinin aracı çamura saplandı. Ormanda mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 5 saat ormanda mahsur kalan şahısları AKUT Bozüyük ve jandarma ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonla kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan konuyla ilgili AKUT'tan yapılan açıklamada, “AKUT Bozüyük ekibimiz, Kozpınar köyü ormanlık alanda mahsur kalan 4 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtarmış ve güvenli alana nakletmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.