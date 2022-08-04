Cankurtaranın hayata döndürdüğü küçük kız Bursa'ya sevk edildi

Bilecik'te ablasına emanet edilen 8 yaşındaki çocuk belediyeye ait havuzda boğulma tehlikesi geçirirken, çocuk Bursa'ya sevk edildi

İddialara göre taekwondo kursu kız öğrencileri sorumlu bir hoca eşliğinde Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'na geldi. 12 yaşındaki ablasının bulamadığı 8 yaşındaki I.D.'yi cankurtaran Buse Yücel Çoban kaydırağın bulunduğu havuzun dibinde hareketsiz olarak gördü. Ardından havuza atlayan cankurtaran, çocuğu dışarı çıkardı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata dönen çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk 24 saatin önemli olduğu bildirildiği olay sonrası küçük çocuk Bilecik'te Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olmadığından Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in girişimleri sonucu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Su Eğlence Dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz"

Konu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemiz Su Eğlence Dünyası'nda bugün meydana gelen boğulma vakasında; alandaki görevli cankurtaran ekiplerimiz müdahalede bulunup gerekli ilkyardımı yaparak, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında can kaybı olduğu şeklindeki yalan haberlere itibar etmemelerini, Su Eğlence Dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.