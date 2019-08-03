Canları tak etti, ellerine pankartları alıp sokağa çıktılar

Bilecik'te başıboş köpeklerin fazlalığından bıkan vatandaşlar ellerinde pankartlarla ‘köpekler barınaklara götürülsün' yürüyüşü yaptı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde artık evlerinden çıkmaz duruma gelen ilçe halkı, bu duruma düzenledikleri yürüyüşle protesto ettiler. Vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla ‘sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz', ‘köpekler barınaklara götürülsün' sloganları attılar. İstiklâl Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük öncülüğünde başlatılan imza kampanyası ardından böyle bir yürüyüşe karar veren ilçe halkı, köpeklere karşı olmadıklarını, köpeklerin hayvan barınağında daha iyi bakılacağını savundular.

"Çoluğumuz, çocuğumun parklarda zarar verdiklerini için, çoluğumuz, çocuğumun okula gidemiyor"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük; bu yürüyüşü hayvanlara zarar vermek için düzenlemediklerini belirterek, "Ben hayvanları herkesten fazla seviyorum. Ben hayvanlar için, bizler için onların bir barınağa alınması için, onlarında bir güvence olması için, çoluğumuz, çocuğumun güvence altında olması için, onların daha sağlıklı bakılması için buna baş koydum. Hayvanlarımıza daha güzel bakılması, kısırlaştırılması için bu yürüyüşü yaptık. Bizim hayvanlara karşı bir kinimiz yok. Hiç bir kimsenin kini olmaz zaten onlarda bir candır. Ama çoluğumuz, çocuğumun parklarda zarar verdiklerini için, çoluğumuz, çocuğumun okula gidemiyor. Anneleri işini gücünü bırakıp onları okullarına götürmek zorunda kalıyor. Yaşlılarımız camiye gidemiyor. Bunun için milletin sağlık açısından olsun buna başvurduk, benim kötü bir niyetim yok dedi.

Öte yandan ilçe halkından bir bayan, "Biz köpekler öldürülsün demiyoruz. Sokaktaki köpeklerin daha iyi bakılmasın için barınağa toplansın. Gözümle görüyorum çocukları kovalıyorlar. Beni bile kovaladılar, sürüler halinde geziyorlar" dedi.

Grup yürüyüşün ardından İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük'ın yaptığı basın açıklaması ardından olaysız bir şekilde dağıldı.