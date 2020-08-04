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Çapraz gıda denetimi yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde çapraz gıda denetim uygulaması yapıldı.


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili yetki ve sorumluluk 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerimizin gıda kontrol görevlileri tarafından gıda denetimleri aralıksız devam etmektedir. Gıda Kontrol Görevlilerinin farklı bölgelerdeki işletme profillerini görmeleri, denetim süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve halkımıza güvenilir gıda arzının sağlanabilmesi amacıyla 12 kontrol görevlisinin katılımıyla çapraz denetim uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bilecik İli genelinde Kontrol Görevlileri görevli oldukları ilçe dışında görevlendirilerek gıda satış-toplu tüketim ve üretim yeri dahil olmak üzere yaklaşık 100 gıda işletmesinde denetim yapılmıştır. İlimizde ilk kez gerçekleştirilen çapraz denetim uygulamasının kontrol görevlilerinin tecrübelerine katkı sağladığı da düşünülerek daha sonraki dönemlerde tekrarlanmasına karar verilmiştir" dedi.

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