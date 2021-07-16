Çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda aşı yoğunluğu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlara aşı yapılıyor,Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi tarafından hükümet konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Korona virüs (Covid-19) aşı uygulamasını gerçekleştirdi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çarşı merkezinde kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlara aşı yapılıyor,
Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi tarafından hükümet konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Korona virüs (Covid-19) aşı uygulamasını gerçekleştirdi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği mobil aşı uygulaması ile vatandaşlar Covit-19 aşılarını vurulurken, hizmetten memnun kaldıklarını söylediler.