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Çatılardan sarkan kar ve buz kütlelerini temizledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan kar ve buz kütleleri itfaiye ekiplerince temizlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan kar ve buz kütleleri itfaiye ekiplerince temizlendi.


İlçede geçtiğimiz pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı ve ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu. Çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerine itfaiye müdahale ederek temizlediler.

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