Çayköy'de Hıdrellez kutlandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinin Çayköy köyünde Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in katılımıyla Hıdrellez kutlaması düzenledi.

Bilecik'in neredeyse bütün köylerinde kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen bayram olarak bilinen Hıdrellez bu kez İnhisar'ın Çayköy köyünde kutlandı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kaymakam Elifnur Saçal'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa köy halkının neredeyse tamamı katılım sağladı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdrellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kutladık. Neşe, mutluluk ve birlik içerisinde yaşamak İnhisarlılar'a çok yakışıyor. Hıdrellez ilçemize, ülkemize bolluk ve bereket getirsin. Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.