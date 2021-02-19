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Cenaze hizmetleri kursu sona erdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan cenaze hizmetleri kursu sona ererken, 19 kişi belge almaya hak kazandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan cenaze hizmetleri kursu sona ererken, 19 kişi belge almaya hak kazandı.


Haftanın her günü devam eden 32 saatlik kursta kursiyerlere cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilerek uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlandı. Toplumda cenaze hizmetleri ile ilgili var olan ihtiyacın karşılanması ve cenaze hizmetlerinin dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla açılan kursun usta öğreticiliğini Hafize Acar yaptı.


Kursun sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda 19 kursiyer belge aldı. Talep olması durumunda aynı kursun yeniden açılacağı belirtildi.

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