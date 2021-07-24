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Cenazeye giderken aracı kül oldu

Bilecik’te cenazeye gitmek için yola çıkan şahsın aracı seyir halinde yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te cenazeye gitmek için yola çıkan şahsın aracı seyir halinde yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyündeki bir cenazeye katılmak üzere yolan çıkan Muammer Püyner'in kullandığı 11 SD 424 plakalı otomobilin Eski Çöplük mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar birden aleve dönüşürken tüm aracı kapladı. Sürücü alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışsa da başarılı olmazken, araç tamamen kül oldu.

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