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Çevre illerden Bilecik'e pazara gelen esnaf pazar alanına alınmayacak

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik’te her hafta kurulan kapalı pazara il merkezi dışından gelen pazarcı esnafın alınmayacağı bildirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik'te her hafta kurulan kapalı pazara il merkezi dışından gelen pazarcı esnafın alınmayacağı bildirildi.


Bilecik'te her hafta Pazartesi günü merkez Hürriyet Mahalleside kurulan kapalı pazar ile Çarşamba ve Cuma günleri 2 mahallede kurulan mahalle pazarlarına il merkezi dışından gelen pazarcı esnafın alınmayacağı bildirildi. Konu hakkında açıklama yağan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Pazarcı esnafımıza duyurulur. İl merkezi dışından gelen pazarcılarımızı, Korona virüs salgın riskini önlemek amacıyla pazar yerlerimize alamayacağımızı bildiririz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

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