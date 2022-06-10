‘Çevre Şenliği' etkinlikleri düzenlendi

Bilecik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çevre Haftası'nda çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok standın yer aldığı ‘Çevre Şenliği' programı düzenledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çevre Haftası'nda, çevre bilincini artırmak ve doğa duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Pelitözü Gölpark'ında birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı "Çevre Şenliği" programı düzenledi. Programda çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok etkinliğe yer verildi. Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve çok sayıda davetli katıldı.Gerçekleştirilen ekinliklerde, gösteri ve yarışmalarda ödül sahipleri ödüllerini Vali Kızılkaya'nın elinden aldı.

Ardından Vali Kızılkaya, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan cam şişe geri dönüşüm otomat projesini deneyimledi.