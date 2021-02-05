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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bilecik'e geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım incelemelerde bulunmak için Bilecik’e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım incelemelerde bulunmak için Bilecik'e geldi.


Bakan Kurum, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'nin imzalayan Kurum, ardından Milletvekili Selim Yağcı ve ile birlikte Vali Şentürk ile bir takım istişarelerde bulundular.


Daha sonrası Bilecik İl Özel İdaresine ait ve bir takım projelerin düşünüldüğü alanı inceleye Bakan Kurum, burada Vali Şentürk'ten bilgi aldı. Sonrasında Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından Cuma namazı kılmak için Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'ne geçecek.

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