Ceza infaz kurumları arama kurtarma ekibi hayat kurtaracak

Ceza İnfaz Kurumu personeline Bilecik AFAD bünyesinde ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' verildi.

Bilecik Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personele Bilecik AFAD bünyesinde Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Teşkilatı (CEKUT)'na Hafif Arama Kurtarma Eğitimi verildi. Bilecik İl Afet ve Durum Müdürlüğü'ndeki deneyimli eğitmenlerce verilen Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitiminde yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma gibi uygulamalar yapıldı. Müdahale sırasında kullanacakları kesici ve delici aletler, kesme cihazları gibi kurtarma ekipmanlarının tanımı ve kullanım yöntemlerini de öğrenen CEKUT ekibi, verilen eğitimi başarıyla tamamladı. Gönüllü ceza infaz kurumu personellerinden oluşan ekip, deprem, sel gibi olaylarda afetzedelerin imdadına koşabilecek.

Eğitimlerini tamamlayan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve KurtarmaTeşkilatı personeline AFAD tarafından AFAD çantası hediye edildi.