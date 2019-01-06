CHP üyeleri kahvaltıda buluştu

Bir restoranda düzenlenen etkinliğe CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, il ve kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

Kahvaltı sonrası partililere seslenen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen günlerde Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclis üyelerinin sıralanmasının belirlenmesi için bir ön seçim heyecanı yaşadıklarını belirtti. Tüzün, "Belediye başkan adayımız Semih Şahin'in geçmişini, kariyerini, partiliğini kimse tartışmıyor. Önümüzdeki günlerde belediye meclisi adaylarımızda belli olduktan sonra çok daha detaylı açıklamalar yapacağız. İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin devam ediyor. İki belde ve bir ilçe dışında bütün adaylarımızı belirledik. Yani 11 belediyemizin 8 tanesinde adayımızı belirledik. Vezirhan ve Bayırköy beldeleri ile Söğüt ilçemizde aday belirlemedik. Bunun sebebi İYİ Parti ile ittifak müzakerelerin devam etmesi. Bozüyük ilçemizde bildiğiniz gibi bu ittifak kararı alındı. Önümüzdeki günlerde başkaca ittifaklar olacaksa bunlarında adı konulacak" dedi.

"CHP kendi içerisinde dedikodulara mahal vermeyip bu seçimi kazanacaktır"

Tüzün konuşmasında, 31 Mart tarihinin Türkiye'nin ve Bilecik'in geleceği açısından çok önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Bu süre zarfında çok önemli görevlerimiz olacak. Hedef 31 Mart'ta CHP'yi iktidara taşıma adına bir provadır. Başta büyükşehirler olmak üzere çok sayıda belediye kazandığımız takdirde bu hükumet seçime gitmek isteyecektir. CHP kendi içerisinde dedikodulara mahal vermeyip, stratejik bir hata yapmadıktan sonra bu seçimi kazanacaktır" diye konuştu.

Kahvaltı hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.