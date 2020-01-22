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CHP'de il başkanlığı için ikinci aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Bilecik İl Başkanı Erdoğan Tüfenkçi, Şubat ayında yapılacak olan il kongresi öncesi adaylığı açıkladı.


Geçmişte 2 dönem CHP Bilecik İl Başkanlığı ve il sekreterliği görevi yapan Erdoğan Tüfenkçi, 9 Şubat Pazar günü yapılacak olan CHP 38. Olağan İl Kongresi öncesi adaylığını açıkladı. Parti binasında yapılan basın açıklamasına çok sayıda partili katıldı. Mevcut il başkanından sonra adaylığını açıklayan ikinci kişi olan Tüfenkçi siyasi geçmişi ile ön plana çıkarken, parti tabanında birleştirici güç olarak gösteriliyor.

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