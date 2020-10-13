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CHP'de istifa

CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Sevcan Kurnaz görevinden istifa etti.


Geçtiğimiz şubat ayında Bilecik'te yapılan CHP 37. Olağan İl Başkanlığı seçimlerinde 20 kişilik listede yönetime giren ve Kültür ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sevcan Kurnaz görevinden istifa etti. Kurnaz, istifa nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, parti üyeliğinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan Sevcan Kurnaz'ın eşi Zafer Kurnaz merkez ilçede CHP'nin birinci sıra adayı idi. Zafer Kurmaz, İl Genel Meclisi üyeliği görevine devam ediyor.

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