CHP'li 2 meclis üyesi partilerinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Osmaneli Belediye Meclis üyesi seçilen Hürriyet Serpil Demirel ve Özden Karip partilerinden istifa etti.

Belediye meclis üyeleri Hürriyet Serpil Demirel ve Özden Karip, Osmaneli Belediye Başkanlığına verdikleri dilekçelerle partilerinden istifa ettiklerini ve belediye meclis üyeliklerini bağımsız olarak sürdüreceklerini bildirdi. Bu değişim sonrası Osmaneli Belediyesi meclis üyeliği dağılımı AK Parti 4, İYİ Parti 4, bağımsız 2, Milliyetçi Hareket Partisi 1, CHP ise 1 meclis üyesi olarak oluştu.