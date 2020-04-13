CHP'li başkan korona virüse yakalandı

CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er'in korona virüs testinin pozitif çıktığı, İlçe Başkan Yardımcısı Cihan Şimşek'in de 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi.

CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cuma akşamı yapılan test sonuçlarına göre korona virüs Covid-19 test sonuçlarım pozitif çıkmıştır. Hastanede yapılan muayeneler ve testlerde bir olumsuzluk yoktur. Çok şükür ayakta atlatacağım merak etmeyin. Güzel ve güneşli günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CHP Osmaneli İlçe Başkan Yardımcısı Cihan Şimşek de 14 günlük karantinaya alındığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Geçtiğimiz günlerde CHP İlçe Başkanımız İsmail Er'in korona virüs Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı. Yapılan muayene ve testlerde olumsuz bir şeylerle karşılaşılmamış 14 gün karantinaya alınmıştı. İsmail Er başkana yakınlığımdan dolayı Sağlık Bakanlığınca şahsıma sosyal mesafe ve 14 gün tecrit uygulaması yapılmıştır, tamamıyla önlem amaçlıdır. Korona virüsünün pozitif çıktığı iddiası asılsızdır. Aldığımız çok sayıda telefon ve mesaj nedeniyle, açıklama gereği duymuş bulunmaktayım. Sağlık durumum iyi olup, tedbir amaçlı evimde bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.