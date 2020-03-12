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Çiftçi eğitimleri için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik’te çiftçilere yönelik eğitim kursları programının protokolü imzalandı.

Bilecik'te çiftçilere yönelik eğitim kursları programının protokolü imzalandı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen eğitim kursları programının protokolü Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan il ve bazı ilçe ziraat odası başkanları arasında imzalandı.


Portokol sonrası kısa bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Bakanlığımız, İŞKUR ve ziraat odaları ile imzalanan protokol kapsamında ilimiz ve ilçelerimizde 2019 yılında 13 çiftçi kursu açılmış olup, 349 kişi katılmıştır. Bu eğitimlerin 2020 yılı içerisinde de planlamaları yapılmış olup, il genelinde 25 kurs planlanmış bulunmakla beraber bu kurslar 645 katılımcı ile gerçekleştirecektir" dedi.

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