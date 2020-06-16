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Çiftçi kayıt sistemi başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran’da sona erdiğini söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran'da sona erdiğini söyledi.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, 2020 yılı ÇKS ürün güncellemesi başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. 2020 yılı ÇKS ürün güncelleme işlemini henüz yaptırmamış çiftçilerimizin mağdur olmamaları için, 30 Haziran tarihinden önce mutlaka İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Üreticilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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