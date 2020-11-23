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Çiftçilere bin 700 kilogram Macar fiği tohumu dağıldı.

Bilecik’te ’Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi’ kapsamında çiftçilere hibe olarak bin 700 kilogram Macar fiği tohumu dağıldı.

Bilecik'te 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi' kapsamında çiftçilere hibe olarak bin 700 kilogram Macar fiği tohumu dağıldı.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumunun 1 haftalık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yoldaş, "İl Müdürlüğümüzü bağlı ekipler ilimiz merkez damızlık kümeslerinden sertifaksyon numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi. İnhisar ilçemizde 2021 yılı üretim sezonu için taze soğan ekimine başlanılmış olup, il müdürlüğümüz teknik personeli çiftçilerimizi seralarda ziyaret etmiştir. Son olarak Söğüt ilçemize bağlı Yeşilyurt Köyünde yürütülen 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi' kapsamında meradaki otlatma baskısını azaltmak ve proje süresince hayvancılık işletmelerinin kaba yem maliyetlerini düşürmek adına il müdürlüğümüzce hibe olarak dağıtılmak üzere temin edilen bin 700 kilogram Macar fiği tohumu çiftçilerimize teslim edilmiştir" dedi.

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