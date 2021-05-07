Çiftçilere yüzde 50 hibeli 54 bin çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyündeki 5 çiftçiye yüzde 50 hibeli olarak 54 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Osmaneli ilçesinde korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürerken istihdamı artırmak, vatandaşlara yeni iş ve gelir sahası açmak için de birçok proje hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ağlan köyünde 5 çiftçiye 54 bin adet çilek fidesi yüzde 50'si hibeli olarak dağıtıldı. Fidelerin finansmanı, Osmaneli Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarından karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Yüksel Ünal, Türkiye'de korona virüsle mücadelesi başarılı şekilde devam ederken kendilerinin de kırsal kalkınmayı desteklemek için durmadan çalıştıklarını belirterek, projenin devlet-vatandaş iş birliği ile gerçekleştirildiğini söyledi. Kaymakam Ünal, “Bugün5 çiftçimize 54 bin çilek fidesi dağıtımı yaptık. Dağıtılan bu fideler ile çiftçilerimiz yaklaşık 10 dönüm araziye çileklerini dikmiş olacak. Bu projenin diğer bir önemi devlet-vatandaş işbirliğinde yürütülüyor olması. Osmaneli'nin yayla köyleri, iklimiyle, güneşiyle çilek için adeta biçilmez bir alan. Hedefimiz Osmaneli'nde çilek üretimini marka haline getirmek. Burada inşallah ilk yıl hedefimiz vatandaşlarımıza iyi bir gelir sağlamak. Ağlan köyünde ilk etap başlayan projeyle kırsaldan kente göçün de önüne geçilecek ve tersine göç sayılarında artış görülecektir. Köylerinde yaşayan birçok genç şehirlere göç ediyor. Böyle güzel projelerimiz ile gençlerimiz tekrar köylerine dönerek doyduğu yerlerde değil doğduğu yerlerde yaşamış olacaklar" dedi.

Çilek fidelerini teslim alan çiftçiler de projede emeği geçenlere teşekkür ederek fideleri toprakla buluşturmak üzere tarlalarının yolunu tuttular.

Fide dağıtım programına Kaymakam Yüksel Ünal İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Gedikli, Bitki Koruma ve Şube Müdürü Hatice Derya Aksu Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Ağlan köy Muhtarı Kasım Balcı ve çiftçiler katıldı.