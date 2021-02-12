İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıkan ahır yangınında 56 hayvanı telef olan çiftçinin yaraları sarılacak

Bilecik’te geçtiğimiz gün ahırında çıkan yangın sonucu 56 adet hayvanı telef olan çiftçinin yaraları sarılacak.

Bilecik'te geçtiğimiz gün ahırında çıkan yangın sonucu 56 adet hayvanı telef olan çiftçinin yaraları sarılacak.


Bilecik'i Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü'nde Ali Savcı'ya ait ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmıştı. Yangından Savcı'a ait 48 anaç keçi, 8 oğlak olmak üzere toplamda 56 hayvan telef olmuştu. Ayrıca ahırda bulunan 245 çuval hayvan yemi ile 40 adet yonca balyası da zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir.



"Kendisini Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız"


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yakar, ahırında yangın çıkan Ali Savcı'yı ziyaret ettiler. Yangın yerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Söğüt ilçemizin Tuzaklı Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Savcı adlı üreticimize ait ahırda çarşamba günü sabah saatlerinde yangın çıkmış, 48 anaç keçi ve 8 oğlak olmak üzere toplamda 56 hayvan telef olmuştu. Ayrıca işletmede bulunan 245 çuval hayvan yemi ile 40 adet yonca balyası da zarar görerek kullanılamaz hale gelmişti. İl Müdürlüğümüz personelimiz hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizler de üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik, Kendisine Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.