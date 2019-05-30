İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çikolata satıcısından "Tadı acı çikolata ve şeker almayın" uyarısı

Bilecik’te çikolata ve bayram şekeri satan İlhan Öztürk; vatandaşları Ramazan Bayramı öncesi uyararak, "Tadı acı çikolata ve şeker almayın" dedi.

Bilecik'te çikolata ve bayram şekeri satan İlhan Öztürk; vatandaşları Ramazan Bayramı öncesi uyararak, "Tadı acı çikolata ve şeker almayın" dedi.


Bayramların vazgeçilmezi şeker ve çikolatalar çarşı pazar raflarını renklendirirken, sektör yetkilileri merdiven altı üretime dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanırken vatandaşlar bir yandan bayramlık telaşı yaşıyor, diğer taraftan da ikramlık şeker ve çikolata alışverişi yapıyor.


Bilecik'te esnaflık yapan İlhan Öztürk, vatandaşların çikolata ve şeker alırken öncelikle ürünün markasına, güvenilirliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ucuz çikolata ve şekerlerin gerçek çikolata ve şeker ile karıştırılmaması gerektiğini bildiren Öztürk, “Tadı acı olan çikolata ve şekerleri almayın, ürünün taze olmadığının işaretidir. Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin. Çikolatalarımızın fiyatı 15 TL'den başlayıp, 120 TL'ye kadar çıkıyor. Şekerlerimiz ise 12 TL'den başlayıp, 20 TL arasında değişiyor. Bu bayram çok fazla bir yoğunluk var. 9 günlük bir tatil olduğundan bu bayram da talep çok yoğun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.