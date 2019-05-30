Çikolata satıcısından "Tadı acı çikolata ve şeker almayın" uyarısı

Bilecik'te çikolata ve bayram şekeri satan İlhan Öztürk; vatandaşları Ramazan Bayramı öncesi uyararak, "Tadı acı çikolata ve şeker almayın" dedi.

Bayramların vazgeçilmezi şeker ve çikolatalar çarşı pazar raflarını renklendirirken, sektör yetkilileri merdiven altı üretime dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanırken vatandaşlar bir yandan bayramlık telaşı yaşıyor, diğer taraftan da ikramlık şeker ve çikolata alışverişi yapıyor.

Bilecik'te esnaflık yapan İlhan Öztürk, vatandaşların çikolata ve şeker alırken öncelikle ürünün markasına, güvenilirliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ucuz çikolata ve şekerlerin gerçek çikolata ve şeker ile karıştırılmaması gerektiğini bildiren Öztürk, “Tadı acı olan çikolata ve şekerleri almayın, ürünün taze olmadığının işaretidir. Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin. Çikolatalarımızın fiyatı 15 TL'den başlayıp, 120 TL'ye kadar çıkıyor. Şekerlerimiz ise 12 TL'den başlayıp, 20 TL arasında değişiyor. Bu bayram çok fazla bir yoğunluk var. 9 günlük bir tatil olduğundan bu bayram da talep çok yoğun” dedi.