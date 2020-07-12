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Çimento yüklü kamyon devrildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çimento yüklü kamyon, yan yatarak yola devrildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çimento yüklü kamyon, yan yatarak yola devrildi. Devrilmenin sonucu araçta bulunan çimento yola savrulurken, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza Sakarya - Bilecik karayolu Ciciler köy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 RB 530 plakalı kamyon sürücüsü Sedat Alun, Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halinde iken Osmaneli Ciciler köy kavşağına geldiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından kontrolden çıkan çimento yüklü kamyon yolun orta kısmındaki refüjlere çarparak devrildi. Devrilme sonucu araçta bulunan çimento yola savrulurken, araç sürücüsü Alun kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında yolda gerekli tedbirleri alan Bölge trafik ekipleri yola dökülen çimentoları temizlettikten sonra yol tekrardan ulaşıma açıldı.

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