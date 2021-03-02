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Cinayet şüphelisi emekli polis memuru tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz hafta sokak ortasında işlenen cinayetin ardından yakalanarak adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ramazan Çevir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz hafta sokak ortasında işlenen cinayetin ardından yakalanarak adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ramazan Çevir tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zanlı emekli polis Ramazan Çevir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda olaydan 4 gün sonra Kütahya'da yakalanmıştı. Bir günlük gözaltı süresinin ardından işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Çevir, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan Çevir, ‘ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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