Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni havadan görüntülendi

Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Bilecik'e ulaştı. 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Bilecik'te havadan görüntülendi.

İstanbul'dan yola çıkan, Marmaray'ı geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 gün sonra ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye'de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik'e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca Bilecik-Karaköy arasındaki 12 kilometrelik demiryolu hattında bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy'e ulaşacak. Buradan destek makinesinin geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak.

"Şu an vagonların teknik muayenesi yapılıyor"

Trenle ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdikten sonra hareket ettik. Halkalı'dan yola çıkan makinist arkadaşlar Köseköy'de bize devretti. Şu an vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayene bittikten sonra Eskişehir'e devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik İstasyon Tren Garı'na gelerek, yetkilerden bilgi aldılar.