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Cirit ve okçuluk müsabakalarına yoğun ilgi

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Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit ve okçuluk müsabakaları yapıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulu Yörük çadırlarına hoş geldin ziyaretinde bulundu.


Yörüklerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Şentürk ve beraberindekiler daha sonra ilçe stadındaki cirit ve okçuluk müsabakalarını takip etti. Seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan müsabaka ve gösterilerinin ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler, spor kulüplerine katılımlarından dolayı plaket verdi.

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