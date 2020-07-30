İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve kızı gölette kayboldu

Eskişehir’den Bilecik’e piknik için gelen 6 kişilik aileden anne ve kız gölette kayboldu.

Eskişehir'den Bilecik'e piknik için gelen 6 kişilik aileden anne ve kız gölette kayboldu. Annenin cansız bedeni bulunurken, küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.


Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde bulunan Tarpak Göleti'ne piknik amaçlı Eskişehir'den gelen 6 kişilik Solmaz ailesinden 14 yaşındaki Cevher Gül Solmaz serinlemek için gölete ayaklarını soktu. Biraz yürüyen küçük kızı bir anda gölet çekerken, kızını kurtarmak için anne Dursun Solmaz (36) da suya girdi. Suda kaybolan eşini ve kızını kurtarmak için suya giren baba Muhammet Solmaz, ikisini de kurtaramadı. Hemen jandarmaya haber verilirken, çevredeki diğer aileler de korku dolu anlar yaşadılar. Annenin cansız bedeni bir süre sonra su yüzüne çıkarken, anneyi göletten Bilecik AFAD ekipleri çıkardı. Küçük kızı bulmak için Bursa deniz polisinden yardım istenirken, ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.