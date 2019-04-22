Çocuk belediye başkanı makam koltuğuna oturdu

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İlkim Zeytin, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bir süreliğine Bozüyük Belediye Başkanı olan İlkim Zeytin ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için teşekkür etti. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir süre sohbet eden İlkim Zeytin, belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü ile de görüşen ve çalışmaları hakkında bilgi alan küçük başkan İklim Zeytin, aynı anda Kaymakamlık makamında bulunan çocuk kaymakam ile de telefonla görüştü.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Bakkalcıoğlu çocuk Başkan Zeytin'e hediye vererek eğitim hayatında başarılar diledi. “Çocuklar bizim geleceğimiz” diyen Başkan Bakkalcıoğlu “Sevgili iklim ışıl ışıl bakan gözleri ile bizlere enerji verdi. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği çocuklarımızı önemsiyor ve onlar için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.