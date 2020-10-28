Çocuk parkları boş kaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çocuk parkları güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakalarının önüne geçilebilmesi adına bir dizi tedbirler aldı. Bu tedbirler arasında küçük çocukların korunabilmesi için ilçe genelindeki bütün çocuk parklarının faaliyetlerine ara verilmesi konusu da vardı. Bu bağlamda parklar güvenlik şeritlerle kaplanırken, parkların kullanılmaması gerektiğini içeren uyarıcı yazılarda asıldı.

Gün içinde oynamak için parklara giden ve karardan habersiz olan çocuklar parkların kapalı olduğu sürpriziyle karşılaştılar.