Çocuk sinema günleri başladı

Geleceğin teminatı çocukların eğitim kadar sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını da karşılamaya özen gösteren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, birinci yarı yılı tamamlayan öğrenciler için eğlenceli bir etkinliğe daha imza attı. Çocukların sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'sinema günleri' etkinliği 3 eğlenceli film gösterimi ile başladı. Ücretsiz sinema günlerinde çocuklar ilk gün Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Kayıp Prens ve Karlar Prensi Elliot adlı filmleri izleyerek sevdikleri çizgi film kahramanları ile maceradan maceraya koştu. Neşe içerisinde film izleyen çocuklar yarı yıl tatiline güzel bir başlangıç yaptı. Sinema günlerinde çocuklar pazar saat 11.00'de Sagu Pagu, saat 13.00'de Beyaz Diş ve saat 15.00'de Rafadan Tayfa Dehliz Macerası adlı filmleri izleyebilecekler.