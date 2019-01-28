Çocuk Sinema Günleri hafta sonunda izlenme rekorları kırdı

Birinci yarı yıl boyunca derslerine çok çalışan ve dinlenmeyi hak eden öğrenciler için Bozüyük Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen sinema günleri etkinliği hafta sonunda yoğun ilgi görürken gösterimlerin yapıldığı Metristepe Kültür Merkezi film izlemek isteyen miniklerle doldu taştı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen etkinlikte minik sanat severler stres atarak heyecanlı ve güzel dakikalar yaşadılar. Hafta sonunda Cesur Araba, Tinker Bell ve Peter Pan, Sihirbazın Balonları, Süper Ayı ve Sevimli Emojiler 2 adlı filmleri izleyen minik sinema severler sevdikleri çizgi film kahramanları ile maceradan maceraya koştular. Film sonlarında ayrıca miniklere Bozüyük Belediyesi tarafından kek ikram edildi.