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Çocuklar anne veya babalarına trafikte not verecek, karşılığında bisiklet kazanacak

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı.


Her bayram yollar kan gölüne dönerken, trafik canavarının hızını kesmek isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü çocuklarla birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Trafikte çocukların araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek. Düzenledikleri karnenin fotoğrafını çekecek olan çocuklar 'trafikkarnem' hastagi ile twitter üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek paylaşım yapacak. Bu paylaşımların arasından en beğenilen 100 karneye bisiklet hediye edilecek.


Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ramazan Öncü, sürücüleri ilk olarak dikkatli olmaları yönünde uyararak, "9 günlük ramazan bayramı süresince özellikle çocuklarımızın sürücü koltuğundaki annelerine babalarına kim oturuyorsa onların tatil süreci boyunca not verecekler. Yayaya yol verdimi, Kırmızı ışıkta geçti gibisinden tatil süresi boyunca fotoğraflarını çekip karnelerin üzerinde yazan yönlendirmeyi takip edecekler. 100 çocuğumuza ülke genelinde bisiklet kampanyası var çekiliş ile hediyelerini almaya hak kazanacaklar" dedi.

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