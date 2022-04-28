Çocuklar camide hem eğlendi hem öğrendi

Çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan ‘Ramazanda Cami ve Çocuk' teması çerçevesinde çocuklar camide Kur'an okuyarak, çeşitli etkinliklere eğlendiler.

Bilecik Müftülüğü tarafından ‘Ramazanda Cami ve Çocuk' temalı buluşma düzenlendi. Kayıboyu Cami'ninde düzenlenen buluşmaya İl Müftüsü Ali Erhun'un yanı sıra Müftü Yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri ve Kur'an Kursu öğrencileri katıldı.

Bugün camimizde çiçekler açtı

Programda çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, çocukların cami ile buluşmasının önemine değinerek “Bu yaşlarda alınan din eğitimi kişiyi ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacaktır. Elhamdülillah bugün camimizde çiçekler açtı. 4-6 yaş miniklerimizin bu gün burada buluşması ve camimizi şenlendirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cami havasını teneffüs etmeleri, camide okunan Kur'an-ı Kerim dinlemeleri ve kılınan namazlara şahit olmaları onların dünyevi ve uhrevi hayatını şekillendirir. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Onları Peygamber Peygamber Efendimiz'in bizlere öğrettiği istikamette eğitmemiz bizim asli görevimizdir" dedi.

Program sonrası çocuklara çeşitli hediyelerle berber, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca basımı gerçekleştirilen ‘Manilerle Ramazan ve İyilik' boyama kitapları verildi.

Çeşitli oyunların ve yarışmaların yapıldığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.