Çocuklar Ege ve Karadeniz oyunlarını Bilecik'e taşıdı

Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 98. yıldönümü coşku ile kutlandı. Programa her yöreden halk oyunu oynayan minikler damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan 1920'de dağılan meclisi tekrar Ankara'da toplamış, Milli Mücadeleye oradan devam edileceği mesajını vermişti. Biz tarihte çocuklarına bayram hediye eden tek milletiz. Biz çocuklarımı geleceğe güvenle bakan ve geleceği onlara emanet edeceğimiz gelecek kuşaklar olarak bakıyoruz" dedi.

Çocuklar Karadeniz'i Bilecik'e taşıdı

Konuşmanın ardından Bilecik Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri tarafından folklor gösterileri sergilendi. Ardından aynı okulun 1'inci sınıf öğrencilerin 'Bayrak' temalı gösterisi büyük alkış aldı. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu kız öğrencileri tarafından oluşturulan folklor ekibinin Karadeniz yöresine ait oyunları büyük ilgi gördü. Son olarak aynı okulun öğrencilerinin folklor ve judo gösterisi ile program son buldu. Öğrenciler Bilecik Valisi Bilal Şentür'e Türk bayrağı verdi. Vali Şentürk Türk bayrağını öperek teslim aldı. Program, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

Kutlamalara vali yardımcıları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Baro Başkanı Av. Halime Aynur, TSO Başkanı Şükrü Selöz, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ver çok sayıda vatandaş katıldı.