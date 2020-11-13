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Çocuklar Hat Sanatını öğrendi

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirilen Müze Akademi etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli konular işlenmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen Müze Akademi etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli konular işlenmeye devam ediyor.


Çocuklar ve ailelerinin büyük bir beğeniyle takip edilen Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar bu kez bağlama dersi ve hat sanatı aktivitesiyle buluştu. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmeni Faruk Çongur'dan bağlama enstrümanı hakkında bilgi alan çocuklar sazı eline alarak, çalmaya çalıştı, daha sonra hat sanatı hakkında bilgi aldı ve isimlerini hat sanatıyla yazdı. Hat Sanatı Ustası İsmail Kısık ise Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte olmak ve onlara bir şeyler öğretmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.


Çocuklara hediye ile katılım belgesi verildi


Sanat Akademisi ve Yaşayan Şehir Müzesi işbirliğinde düzenlenen programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara hediye ile katılım belgesi verdi. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Müze Akademi etkinliğinde çocukların keyifli vakit geçirmesi yanı sıra çok güzel bilgiler kazandığını kaydeden Subaşı, etkinliklerin salgınla mücadelede uyulması gereken kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.


Çocukların etkinliklere katılarak, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduğunu aktaran Subaşı, çocuklara yönelik birbirinden güzel aktiviteler gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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