Bilecik Belediyesi Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde çocuklara yönelik düzenlenen ‘Matematikte İnovasyon' etkinliğinle çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek.

Bilecik Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen etkinlik, ilkokul öğrencileri için matematiği eğlenceli bir hale getiriyor. Çeşitli oyuncak ve oyunların yer aldığı Matematik Müzesi'nde çocuklar matematiği dokunarak, çizerek, görerek ve eğlenerek öğreniyor. 'Toplam kaç, Japon tekniği' ile resim ve sihirli abaküs gibi aktivitelerin yer aldığı etkinlik Bilecik Belediyesi tarafından hediye kitap dağıtımı ile sona erecek. Cumhuriyet İlkokulu, Ertuğrulgazi İlkokulu, Kozabirlik İlkokulu ve Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerinin yer aldığı etkinlik toplam 4 gün sürecek. ‘Matematikte İnovasyon' etkinliği kapsamında toplam 320 öğrencinin Matematik Müzesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Salgınla mücadele tedbirleri gereği etkinliğe katılacak öğrenci grupları 20'şer kişiden oluşuyor. Yapılacak etkinlik ile birlikte çocukların matematiğe olan ilgisinin artması ve keyif alması hedefleniyor. Matematik Müzesi yeni normalleşme tedbirleri kapsamında bugün tüm ziyaretçilere açık hale gelecek. Bilecik Belediyesi Bien Bilgi Evi 4'üncü katta yer alan Matematik Müzesini tüm Bilecikliler ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.