Çocuklar 'Kostüm Odasını' çok sevdi

Bozüyük Albay İbrahim Çolak İlkokulu, Akpınar Şehit Vahit Elmas İlkokulu, Kapanalan İlkokulu ve Hamzabey İlkokulu öğrencileri Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun “Kostüm Odası” adlı müzikli çocuk oyununu beğeniyle izledi.

“Bozüyük'te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla perdelerini açan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, minik tiyatro severlerle “Kostüm Odası” adlı çocuk oyunu ile buluşmaya devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen ödüllü çocuk oyunu “Kostüm Odası” Albay İbrahim Çolak İlkokulu, Akpınar Şehit Vahit Elmas İlkokulu, Kapanalan İlkokulu ve Hamzabey İlkokulu öğrencileri için sahne alırken oyun minik tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi. Oyunu çok seven çocuklar oyun sonrasında oyunun kahramanları usta ve çırak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.