Çocuklar özledikleri kar yağışını resim tuvaline çizdiler

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için 4 yıl önce başlatılan müze akademi etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar onlarca alanda düzenlenen aktivitelerle çocukları buluşturan Müze Akademisi, bu kez resim çizimi için çocukları bir araya getirdi. Bilecik Belediyesi Resim ve Heykel Eğitmeni Tamer Kamalı ile birlikte resim tuvallerinin karşısına geçen çocuklar hayalindeki kar yağışı ve kış mevsimini çizdiler.

"Şu ana kadar binlerce çocuk müze akademide güzel etkinliklerle buluştu"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, Müze Akademi'de gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Müze Akademi'nin 4 yaşında olduğunu hatırlatan Ünver, ‘'Belediye Başkanlığı olarak müzemizde bir yandan şehrimizi tanıtırken diğer yandan çocuklarımızı güzel aktiviteler etrafında topluyoruz. Karnelerini alan çocuklara Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı, onların evlerinde sıkılmamaları için karne hediyesi olarak birçok aktivite hazırladık. Müzede ağırladığımız çocuklarla şu ana kadar onlarca aktivite düzenledik, binlerce çocuğumuzu ağırladık. Böylece onların şehrimizin doğal ve kültürel güzellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, gönüllü birer rehber olmalarını sağlıyoruz. Çocuklar burada ayrıca çok eğleniyor ve keyifli zaman dilimi geçiriyorlar. Çocuklar bu etkinliğimizde ise özlemini çektikleri kar yağışını tuvallere çizmeye çalıştılar. Aileler ve çocuklar bu etkinliklerden oldukça memnun şekilde ayrılıyorlar. Bizlere bu anlamda katkı sağlayarak böyle güzel etkinlikler düzenlememizi sağlayan Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı'na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duygu ve düşüncelerini aktaran çocuklar da müzede çok keyifli ve eğlenceli anlar yaşadıklarını belirterek, görevlilere teşekkür etti.