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Çocuklar Pazaryeri'nde gönüllerince eğlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği bu yılda devam ederken, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği bu yılda devam ederken, çocuklar gönüllerince eğlendi.


Pazaryeri Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği bu yılda devam ederken, panayır havasında geçen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven, okul müdürleri, gaziler, resmi kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar Pazaryeri Şehitliği önünde toplanarak Belediye Meydanına kadar bando ve marş eşliğinde yürüdüler.


Pazaryeri Belediye Meydanı'ndaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan şenliklerin açılış konuşması yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Dünyada öncelikle çocuklarımız olmak üzere kötülüklerin ve zulmün son bulması olmaması ve tüm dünyada barışın hakim olması en büyük temennimiz bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı haftası münasebeti ile Pazaryeri Belediyesi ve çocuk meclisimizin işbirliğinde düzenlemiş olduğumuz rüya gibi çocuk şenliğine hoş geldiniz sefa verdiniz Nazım Hikmet ne güzel söylemiş bir günlüğüne olsa dünyayı çocuklara bırakalım diye biz bu gün dünyayı çocuklara bırakamazsak da Pazaryeri Belediyesi olarak onlara rüya gibi bir çocuk şenliği sunalım istedik bir günlüğüne onların küçücük yüreklerini kocaman dünya ya sığdıramayan yüreklerini bu gün şenlendirelim istedik" dedi.

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