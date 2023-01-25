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Çocuklar Sanatevi'nde rengarenk bir gün geçirdi

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Sömestir Atölyeleri" resim eğitimleri ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Sömestir Atölyeleri" resim eğitimleri ile devam etti.


Bozüyük Belediyesi Sanatevi atölyelerinde alanlarında uzman isimler tarafından eğitim gören öğrencilere bu kez Resim Eğitmeni Emirhan Candan eşlik etti. Çocuklar resim yapmanın temel bilgilerini eğitmenlerinden öğrendiler. Beyaz tuvallere yeteneklerini yansıtan minikler rengarenk ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

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