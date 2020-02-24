Çocuklar tiyatro oyunu ile hem eğlendi hem öğrendi

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan 'Bir Sirk Hikayesi' adlı oyunda çocuklar eğlenirken hem de öğrendi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Bir Sirk Hikayesi' adlı çocuk oyununu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çocuklarla birlikte seyretti. Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde sahnelenen ve çocuklar tarafından büyük bir beğeni ile takip edilen tiyatro oyununda çocuklar, hayvan sirklerine hayır diye haykırdılar. Hayvan sirkleri ile hayvanların hem özgürlüklerini kaybettiği hem de acı çektiği mesajının verildiği oyunda, hayvan sirkleri yerine insanların yer aldığı gösterilerin daha güzel olacağı bilgisi verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, oyun sonunda oyunculara teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Çocuklar ve aileleri de oyunda birçok güzel bilgi öğrendiklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.