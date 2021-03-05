Çocuklara 75 adet tablet hediye edildi

Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında 75 adet tablet, çocuklara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, iki kurum arasında hazırlanan "EBA'ya Erişemeyen Kalmasın" protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile salgın sürecinde elverişsiz sosyoekonomik koşullar nedeniyle uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerini aksatmamaları sağlandı.

"Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum"

Belediye Başkanı Semih Şahin, "EBA'ya Erişemeyen Kalmasın" adlı işbirliği protokolü ile eğitim ve çocuklara yönelik çok anlamlı bir çalışmanın ortaya konulduğunu belirterek, ‘' Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 75 adet tablet bağışında bulunduk. İki kurum arasında imzalanan protokolü hayata geçirmekten mutluluk duyuyor, çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ise imzalanan protokolün paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.